Kreis Lörrach „Wir sehen häufig nicht mehr hin“

„Wie wir wirklich weiterkommen – auf die weiche Tour“ – zu diesem Thema kommt im Rahmen des Studium Generale gleich ein Trio von Sprechern an die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach. Dr. Monika Hein, Ulrike Scheuermann und Emanuel Koch wollen die Zuhörer am Donnerstag, 7. Dezember, zu mehr Empathie anregen.

Kreis Lörrach. Darüber, was es mit der im Titel des Vortrags genannten weichen Tour auf sich hat, wollte Adrian Steineck von den drei Rednern wissen.

Frage: Ihr Vortrag trägt den Titel „Wie wir wirklich weiterkommen – auf die weiche Tour“. Widerspricht das nicht sämtlichen vermeintlichen Idealen in der immer schneller werdenden Leistungsgesellschaft, die dem Einzelnen stetig mehr Leistung abverlangt?

Scheuermann: Genau das hat uns dazu bewogen, zu zeigen, dass dieses Anspruchsdenken eine Einbahnstraße ist. Menschen sind nicht nur erfolgreich und leistungsstark, sondern sie zweifeln, fallen, stehen auf und haben schwache Seiten und scheinbar erfolglose Lebensphasen. Doch all das macht uns letztlich zu dem, was wir sind: Menschen.

Hein: Es gilt, alle Seiten von sich selbst zu sehen, anzunehmen und ins Leben zu integrieren. Erst dann ist so etwas wie Erfolg überhaupt möglich.

Frage: Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass derjenige, der sich dieser weichen Tour verschreibt, als „Weichei“ oder als zu wenig belastbar gilt?

Scheuermann: Es geht weniger darum, ständig weich nach außen zu sein. Natürlich gehört auch das dazu, aber die weiche Tour richtet sich zuerst mal nach innen: Wie gehe ich mit mir selbst um, wie sehe ich mich und mein Wesen? Was hat mich stark gemacht, was hat Kraft gekostet? All das zu kennen, führt zu Selbst-Bewusstsein.

Frage: Häufig hat man den Eindruck – egal ob im Straßenverkehr oder sonst im alltäglichen Leben –, dass Empathie und auch Höflichkeit nicht mehr viel gelten. Ist das etwas, was Ihre Erfahrung aus Patientengesprächen oder Ähnlichem widerspiegelt?

Scheuermann: Ja, es besteht schon in kleinen Begegnungen ein eklatanter Mangel an Empathie und Höflichkeit. Beides sind sehr unterschiedliche Fähigkeiten – Empathie beschreibt die Fähigkeit zum Mitfühlen, Höflichkeit ist eine Art Konvention, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr gewandelt hat. Beide sind heutzutage oft unterrepräsentiert, allein schon durch die ständige Erreichbarkeit und das Starren in mobile Geräte – wir sehen einfach häufig nicht mehr hin, fühlen demzufolge weniger mit und nehmen Möglichkeiten des höflichen und empathischen Miteinanders nicht mehr wahr.

Frage: Was lässt sich gegen diesen Missstand tun?

Koch: Es gilt, die Menschen zu sensibilisieren: Was geschieht gerade um mich herum? Wie ergeht es den Menschen in meinem engsten Umfeld? Wie geht es meinem Gegenüber mit meinen Antworten? Allein die Beschäftigung mit diesen Fragen schafft einen Raum, in dem wir Menschen anders begegnen können.

Frage: Haben Sie schon früher Vorträge zu dritt gehalten?

Hein: Unser Pilot war vor ziemlich genau einem Jahr in Berlin, wir traten in den ehrwürdigen Räumen der Urania auf.

Frage: Wie kam es dazu, dass Sie als Sprecher-Trio auftreten?

Koch: Wir haben uns in einem Rednerverband kennengelernt. In einigen Treffen stellten wir fest, dass es viele Parallelen in unserer Art zu denken und zu fühlen gibt. Uns ist es wichtig, einen Gegenpol zu vielen „Tschakka - Du schaffst alles“ und „höher, schneller, weiter“ Veranstaltungen zu setzen und anders als durch Lautstärke in die Herzen und Köpfe der Menschen zu gelangen.

Frage: Wie läuft der Vortrag genau ab? Sprechen Sie nacheinander?

Scheuermann: Das wird noch nicht verraten. Wir setzen natürlich eine ausgeklügelte Dramaturgie um. Kommen Sie gern vorbei! (lacht)

Weitere Informationen: Der Vortrag „Wie wir wirklich weiterkommen – auf die weiche Tour“ findet am Donnerstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr im Georg H. Endress Auditorium auf dem Campus der DHBW Lörrach, Hangstraße 48-50, statt. Der Eintritt ist kostenlos. Näheres und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.dhbw-loerrach.de/studium-generale.