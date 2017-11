Kreis Lörrach „Wir sind nur zusammen erfolgreich“

Von Alexander Anlicker

Die Firma Haas + Mandau aus Lörrach-Haagen ist einer der Sponsoren der Benefiz-Zirkusgala „Salto Sociale“ im Rahmen der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung.

Kreis Lörrach. „Unsere Mitarbeiter sind die Firma. Wir sind nur zusammen erfolgreich“, lautet die Unternehmensphilosophie des Fachbetriebs für Sanitär, Heizung und Klimatechnik von Heike und Dieter Senn in Haagen.

„Zusammen erfolgreich“ dieses Stichwort spiegelt sich nicht nur in der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern sondern auch im sozialen Engagement der Unternehmerfamilie wider. Das fängt beim großen Engagement für junge Menschen in der Ausbildung an und reicht bis zur Unterstützung der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann.

„Es gibt leider auch hier in der Region viele Menschen, denen es nicht so gut geht, und die am Existenzminimum leben“, begründen sie ihr Engagement für die Weihnachtshilfsaktion. Es sei wichtig, dass auch diese Menschen untersützt werden, und dass das Geld zielgerichtet eingesetzt wird. „Wichtig ist auch, dass Probleme öffentlich gemacht werden“, findet Dieter Senn und hebt den informativen Charakter der Hilfsaktion hervor. „Wenn es uns gut geht, geben wir auch gerne etwas davon ab“, sagen Heike und Dieter Senn.

Ausbildung

Insgesamt beschäftigen sie in ihrem Unternehmen 38 Mitabeiter, darunter sind zehn Auszubildende zum Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. „Das Thema Ausbildung ist für uns sehr wichtig“, unterstreicht Heike Senn. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Schulen zusammen, um Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Dieter Senn bringt die nötige Leidenschaft für den Handwerksberuf mit. „Es ist ein schöner und vor allem zukunftsträchtiger Beruf“, sagt er und verweist auf die abwechslungsreichen Tätigkeitsfelder der Firma.

Bäderkomplettsanierung

Ein Schwerpunkt liegt im Bereich Umbau, Modernisierung und Sanierung von Bädern, egal ob der Kunde nur eine barrierefreie Dusche oder das Badezimmer in eine Wellnessoase verwandeln möchte.

Darüber hinaus ist die Firma Haas + Mandau der richtige Ansprechpartner rund um das Thema Heizung, sei es beim Einbau einer neuen energiesparenden Heizung oder beim Kundendienst. Allein fünf Heizungstechniker haben sich auf den Service und den Kundendienst spezialisiert.

Erneuerbare Energien

Ein weiteres Unternehmensstandbein ist das weite Feld der Erneuerbaren Energien. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben werden“, unterstreichen Heike und Dieter Senn. Das Thema Solarenergie sei immer mehr im kommen, weiß Dieter Senn. Das Unternehmen bietet sowohl Sonnenkollektoren für die Warmwassererzeugung als auch Photovoltaikanlagen an. Die Themen Photovoltaikanlagen, dezentrale Stromversorgung und Stromspeicher werden in Zukunft starkt zunehmen – gerade auch mit Blick auf Elektroautos, ist Dieter Senn überzeugt.

Haas + Mandau GmbH, Röttler Straße 67, 79541 Lörrach

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr sowie Freitag von 7.30 bis 13 Uhr

Tel. 07621/94 07 59-0

E-Mail: info@haas-mandau.de