Kreis Lörrach „Wir wurden komplett leergekauft“

Viele PKW-Fahrer ärgerten sich massiv über das Preisgebaren der Mineralölkonzerne. Einige sagten, dass sie allein deswegen kein Verständnis für die nach oben zeigende Preisspirale entwickeln können, weil bekannt sei, dass auch große Mineralölgesellschaften zu deutlich geringeren Preisen ihre Lager füllen konnten. An die Autofahrer weitergegeben würde dies jedoch nur selten, so die einhellige Meinung der Tankstellenbesucher.

Schneller Preisanstieg

Wer dachte, dass der Preisanstieg erst später einsetzt, und die Tankstellen noch über mit Rabatt eingekauften Kraftstoff verfügen, irrte. Die Preise seien seitens der Mineralölkonzerne umgehend angepasst worden, machte Gehring deutlich. Kurzum: Die Preise schnellten in die Höhe.

Der Tankrabatt hatte nach dem pandemiebedingten Absatzrückgang und günstigerer Preise im grenznahen Ausland einen positiven Effekt, zog Gehring Bilanz: Absatz und Tanktourismus hätten davon profitiert. Der Rabatt bot weniger Anreiz, zum Tanken in die Schweiz oder nach Frankreich zu fahren. „Das hat uns an der Grenze viel gebracht.“

Anders als in Deutschland hat die Regierung in Frankreich die Rabattphase aber bis Ende Oktober verlängert und steigert den Preisabschlag sogar von bislang 18 auf 30 Cent. So kostete der Liter Super in Saint-Louis an der günstigsten Tankstelle 1,55 Euro, E 10 war gestern bereits für rund 1,44 Euro zu haben. „Das große Preisgefälle wird ein Riesenproblem für uns, wie auch schon vor der Einführung des Tankrabatts, als im Mai der Sprit hierzulande 30 Cent teurer war“, klagt Gehring. „Wir müssten den Treibstoff unter dem Einkaufspreis verkaufen, um mithalten zu können.“ Die Konditionen seien hierzulande deutlich schlechter. Wer in Frankreich tanke, kann von dem Rabatt profitieren. „Wir werden demnächst sicher weniger Kunden zählen“, meint Gehring, die auf ihre Stammkundschaft baut. „Die werden uns nicht im Stich lassen.“

Im November und Dezember soll der Tankrabatt in Frankreich auf zehn Cent verringert werden und dann zum Jahresende ganz auslaufen.