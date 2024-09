Kreis Lörrach: Wirtschaft und Arbeit fit für die Zukunft machen

Vielfältige Transformationsprozesse angehen

„Ziel des Regio-Win-Förderprojektes ist es, insbesondere kleinen, aber auch mittleren Unternehmen in der Region ein Angebot zu machen, um die vielfältigen Transformationsprozesse anzugehen, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, bei der Umsetzung von Geschäftsideen oder beim betrieblichen Umweltmanagement“, wird Alexander Maas in der Mitteilung zitiert. „Denn vor allem Unternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben, stellen diese Aufgaben vor besondere Herausforderungen.“ Damit dies gelingt, bietet das von Land und EU geförderte Projekt einen kontinuierlichen Austausch zur Vernetzung, Beratung, aber auch eine Förderung von mehr als 50 Prozent für konkrete Transformationsmaßnahmen. Interessierte Unternehmen können sich mit Simone Dirschka in Verbindung setzen unter www.zukunft-raum-schwarzwald.de/ansprechpartner-innen.html