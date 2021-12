Kreis Lörrach Wo das Trinken verboten ist

Es handelt sich dabei laut dem Landratsamt um den Rathausplatz in Binzen, den Alten und Neuen Marktplatz in Lörrach, die Innenstadt, den Bahnhofplatz, den Seidenweberhof und die Parks in Rheinfelden und in Schopfheim den Anna-Kym-Garten (Stadtpark), die Fußgängerzone, den Marktplatz bis zur Lenkplastik, die Hauptstraße und den Bereich um die Stadthalle. An diesen öffentlichen Plätzen gilt das Alkoholausschank– und –konsumverbot jeweils in der Nacht zum 24. Dezember ab 0 Uhr bis zum 25. Dezember, 9 Uhr, und in der Nacht zum 31. Dezember ab 0 Uhr bis zum 1. Januar um 9 Uhr.

Hintergrund der Regelung ist die Erwägung, dass ein Verbot von Alkoholkonsum und -ausschank auf öffentlichen Plätzen an den Feiertagen das Infektions- und Übertragungsrisiko an diesen Plätzen verringern kann, da sich weniger Menschen versammeln. Dies sei auch in Anbetracht der Omikron-Variante von zentraler Bedeutung. Die Allgemeinverfügung im Wortlaut sowie die entsprechenden Lagepläne gibt es im Internet unter www.loerrach-landkreis.de/bekanntmachungen.