Kreis Lörrach Wo Puppe und Petz zum Arzt gehen

Teddys Gesicht hat einen fragenden Ausdruck. „So ganz ist er nicht einverstanden“, konstatiert Irene Jost. Kein Wunder: Mit geübten Griffen nimmt Jost dem kleinen Plüschkameraden die Arme ab und erneuert die Gelenke. Am Ende der „Operation“ wird der abgeliebte Begleiter aus Kindertagen in neuem Glanz erstrahlen.

Von Adrian Steineck

Regio. Irene Jost ist Spielzeugdoktorin. In der Basler Puppen- und Bärenklinik repariert und restauriert sie Spielgefährten, die nicht selten über mehrere Generationen hinweg in einer Familie weitergereicht worden sind. Plüschpetze, Puppen, Porzellanfiguren – alle sind bei Jost und Restaurator Rudolf Chekireb in fachkundigen Händen.

Wer denkt, Spielzeug wäre Kinderkram, der irrt: „Unsere Kunden sind zu 70 Prozent Erwachsene“, weiß die Inhaberin der Puppen- und Bärenklinik. Über die abgegebenen Spielsachen erfährt sie häufig auch etwas über die Besitzer – vor allem über ihre Bindung zu den plüschigen Spielgefährten. „Man erlebt es immer wieder, dass etwa Puppen und Bären an uns geschickt werden – und der Umschlag ist mit Luftlöchern versehen, damit Teddy atmen kann“, berichtet die 58-Jährige mit echter Herzenswärme. Gehen Puppe und Petz auf Reisen, wird häufig auch etwas Schokolade als Proviant mit eingepackt. Manche wollen auch sehen, wem sie ihren Liebling anvertrauen: „Es gab da einen jungen Mann, der mehrfach zu uns in den Laden kam und sich umsah“, erinnert sich Jost. Schließlich rückte er mit seinem Anliegen heraus, aber unter der Bedingung, dass nicht gelacht werden dürfe: „Er präsentierte einen abgeschmusten Teddybären und bat uns, ihn zu restaurieren.“

In solchen Fällen ist es Jost wichtig, den Kunden ihre Scham zu nehmen. „Es ist doch etwas Wunderschönes, wenn man das, was einem in der Kindheit Freude gemacht hat, auch später noch lieb hat“, sagt die Puppenärztin. Zu ihren Stammkunden gehört etwa ein Sammler aus Zürich, der seine Plüschbären regelmäßig in der Stadt spazieren trägt.

Überhaupt nehmen die Kunden lange Anfahrtswege in Kauf, denn Geschäfte wie das von Jost sterben allmählich aus. „In Frankreich gibt es noch einige ähnliche Läden, auch in Baselland noch, aber viele Kunden aus dem Badischen Raum kommen zu uns, weil wir fast die Einzigen auf weiter Flur sind.“

Mit allen Besuchern bespricht sie zunächst, was diese sich vorstellen und was sie selbst empfiehlt, dann wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Das Spektrum reicht dabei von zehn Schweizer Franken bei einfachen Arbeiten bis hin zu 2000 Franken bei seltenen Materialien und aufwendigen Restaurationen.

Von der Puppenklinik allein zu leben, das funktioniert aber nicht mehr. Irene Jost geht vormittags einer Nebentätigkeit nach und ist nachmittags in ihrem Laden, ihr Kollege Rudolf Chekireb ist morgens da und mittags anderweitig beschäftigt. Den Grund für den Rückgang des Geschäfts sieht Jost teilweise in der Digitalisierung. „Die Kinder interessieren sich heute oft mehr für Smartphone und PC als für Stofftiere.“ Hinzu kommt der Umstand, dass weniger gebastelt und genäht werde.

Als Irene Jost im Jahr 1977 in der Basler Puppen- und Bärenklinik angefangen hat, war das noch anders. Das Geschäft hatte damals Räume am Basler Totentanz, und bis in die 1980er-Jahre wurden an den Schulen in der Schweiz Kurse zum Fertigen von Teddybären angeboten. Doch seitdem geht das Geschäft mit Plüschtier & Co. stetig zurück.

Auch die Weihnachtszeit ändert daran wenig: „Natürlich gibt es immer noch die Kurzentschlossenen, die vor Heiligabend bei uns ein Geschenk suchen“, sagt Jost. „Aber so wie früher, dass wir zu Weihnachten und Ostern Hochsaison hatten und Aufträge bis dahin fertig sein mussten, ist es nicht mehr.“

Vor einigen Jahren stand sogar die Auflösung des vor knapp 100 Jahren gegründeten Geschäfts im Raum. Mit dem Umzug in die Reichen­steinerstraße, unweit des Bahnhofs SBB, und der Verkleinerung des Lagers von 300 auf etwa 50 Quadratmeter aber war die Zukunft vorerst gesichert.

Vorerst – denn ein Nachfolger für Irene Jost ist nicht in Sicht. „Ich mache weiter, solange es mir Freude macht“, sagt die 58-Jährige.

Weitere Informationen: Die Basler Puppen- und Bärenklinik, Reichensteinerstraße 20 (in der Nähe des Margarethenparks), hat dienstags bis freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 18.30 Uhr (auch zwischen Weihnachten und Neujahr) geöffnet. Näheres gibt es im Internet unter www.baslerpuppenklinik.ch, der E-Mailadresse info@baslerpuppenklinik.ch und unter Tel. 0041 / 61 271 20 63.