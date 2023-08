Kreis Lörrach Wo schon Heuss ein Viertele schlürfte

Erinnerung an Heuss

Ein Tumringer sagte mal: „Der Heuss hatte gutes Sitzfleisch.“ Das soll der erste Bundespräsident der Republik tatsächlich gehabt haben, wenn er während seiner Urlaube in Südbaden am Stammtisch der Gaststätte „Mättle“ saß. Dort soll der aus Brackenheim bei Heilbronn stammende Schwabe während seiner zahlreichen Weihnachtsbesuche in Lörrach das eine oder andere Glas Markgräfler Gutedel getrunken haben.

In Tumringen steht eindrücklich vor Augen, wie die Wohnbau Lörrach das alte Mättle-Areal verwandelt hat. Das Haus Mättle, mit frischem Gesicht, ist gerichtet für eine Zukunft als Wirtshaus. Zur Seite stehen zwei Neubauten. Einer ist mit gelber Klinkerstein-Fassade zum Blickfang geworden am Eck Freiburger - und Mühlestraße.

Im Neubau an der Mühlestraße hat sich eine Zahnarztpraxis eingerichtet, darüber zehn vermietete Wohnungen. Fünf Wohnungen gibt es im zweiten Neubau - zur Schule hin. Zwei weitere Mietwohnungen wurden im sanierten Haus Mättle unter dem Dach eingerichtet, darunter Büroräume und im Hochparterre eine Gastwirtschaft.

„Tusch zum Schluss“

Johannes Brunner hatte das „Mättle“ 1848 gebaut. Zuletzt - über Jahrzehnte hinweg - war nur noch im Mättle-Keller ausgeschenkt und gespeist worden. Der Keller wird auch jetzt wieder gastronomisch genutzt: „Theodor“ ist er nun benannt - angelehnt an den im „Mättle“ einst als Gast gern gesehenen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Seit 2015 ist in Tumringen Neues gebaut worden. Jetzt ist der Blick aufs Ganze möglich – und der Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach, Thomas Nostadt, ist begeistert. Er wertet die „Neue Ortsmitte Tumringen“ als Glanzlicht in der Geschichte der Wohnbau. „Und das ‚Mättle‘ ist der Tusch zum Schluss.“