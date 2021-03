Kreis Lörrach Wohl der Kleinen im Blick haben

Ab Herbst bieten die vier Fachdienste für Kindertagespflege in Schopfheim, Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein diese Qualifizierungskurse an. Am 15. April soll es laut Wüllner-Böhmer eine erste virtuelle Informationsveranstaltung für Interessierte geben.

Kirsten Trefzger vom Kinderschutzbund in Schopfheim verweist dabei auch auf die unterschiedlichen Kurszeiten bei den Fachdiensten: „Wir versuchen, die angebotenen Kurse im Landkreis zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden zu lassen, sodass jeder die Chance erhält, die Qualifizierung zu besuchen.“ Jennifer Neuschütz vom Fachdienst in Rheinfelden betont, die Nachfrage nach flexiblen familiären Betreuungsangeboten übersteige derzeit das Angebot. Manche Eltern suchen auch schon während der Schwangerschaft nach passenden Angeboten in ihrem Umfeld.

Wichtig sei, dass sowohl Eltern als auch die Tagespflegeperson auf einer Wellenlänge sind und sich schnell ein Vertrauensverhältnis bildet.

Elke Wissler von der Stabsstelle Kindertageseinrichtungen im Landratsamt sieht es als entscheidend an, wie wohl sich ein Kind in der neuen Umgebung bei der Aufsichtsperson fühlt. So müssten vor der Teilnahme an den Qualifizierungen unter anderem folgende Voraussetzungen abgeklärt werden: eine glaubhafte Motivation zur Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern sowie Freude und Erfahrung im Umgang mit ihnen. Eine physische und psychische Belastbarkeit sollte mit einem ärztlichen Attest bescheinigt werden. Ausgeglichenheit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit sowie Kooperationsfähigkeit zählten als wichtige Voraussetzung für die Umsetzung frühkindlicher Pädagogik.

Julia Faißt vom Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein erklärte, dass man während der zahlreich stattfindenden Hausbesuche mit genauem Blick auf die räumlichen Gegebenheiten der Tagespflegeperson achte, damit diese kindgerecht und sicher eingerichtet werden und damit genug anregendes Material zur Beschäftigung der Kinder vorhanden ist.