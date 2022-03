Kreis Lörrach Hilfsaktion: Wohncontainer für 15-Jährigen wieder bewohnbar gemacht

Würzburger packt an

Der Hilferuf für eine unbürokratische Unterstützung findet bei beiden Verantwortlichen dann auch Gehör. Sie sind mit im Boot, wollen der arg gebeutelten Familie einen kräftigen Lichtblick ermöglichen. Bärbel Jung und Peter Huber spüren es schon: „Die Familie Frank ist sehr, sehr dankbar und sieht zumindest in diesem Fall Licht am Ende des Tunnels.“

Das Wohncontainer-Gerüst befindet sich nun bei der Firma Würzburger in Rheinweiler, ein Spezialist für Container in der Region. Gemeinsam mit Wolfgang Würzburger, Geschäftsführer Thomas Möschlin, dem Leser-helfen-Vorsitzenden Fraune sowie Huber und der Familie Frank geht es im Januar an die exakte Gestaltungsplanung in der Raumeinheiten-Werkstatt des Unternehmens. Noch ahnen alle nicht, wie viele Arbeitsstunden und Materialeinsatz eingebracht werden. Unternehmens-Chef Wolfgang Würzburger ist diese soziale Unterstützung wichtig, er will aber nicht viele Worte verlieren, lässt lieber Taten für den guten Zweck sprechen. „Mir ist wichtig, Hilfe vor Ort umzusetzen.“

Wo genau soll das Fenster platziert werden? Die Lage der Stützen gilt es für das mobile Heim zu definieren, erläutern Würzburger und Möschlin kurz darauf in der Halle. Die Statik muss genau passen, schließlich gehört der Unterbau exakt auf den 18-Tonnen-Laster. Grundierung und Lackierung sind noch ein Thema. Und: Möschlin: „Wichtig ist die Dach-Dichtigkeit.“ Wo soll das Wasser abfließen? Das wird durch die Experten geklärt. Wichtig: die Isolation. Und: Welche Farbe soll es werden? Gerhard liebt Enzianblau. Bei einem Gang durch das Lager von Würzburger Raumeinheiten werden schon die ersten Utensilien gezeigt und ausgewählt.

„Nicht ganz einfach“

Ende Januar lautet die Zwischeninfo: Der Stahlbau konnte abgeschlossen werden. In der folgenden Woche soll es an die Fenster- und Türmontage gehen. Es folgen das Dach, die Wandverkleidung und die Lackierung. Ab der siebten Kalenderwoche wird mit dem Innenausbau begonnen. Mitte Februar ist es bereits so weit, dass in identischer Runde alle nicht mehr auf das Stahlskelett blicken, sondern auf einen strahlend blauen Wohncontainer.

Als „nicht ganz einfach“ bezeichnet Wolfgang Würzburger das verwirklichte Projekt – und schaut dabei auf viele Feinheiten, wie die Verstärkung der Wandkonstruktion, eine Tropfkante am Boden oder auch die statisch richtige Ausrichtung. Innenwände wurden aufgedoppelt, das Dach verkleidet. „Es war einiges aufwändiger, als wir gedacht haben“, bilanzieren Würzburger und Möschlin. Als sie die damit gespendete Summe von knapp 6000 Euro erwähnen, fließen Tränen der Freude bei der Familie Frank. „Es ist sehr schön, ein eigenes Zimmer zu haben“, freut sich Gerhard schon jetzt.

Hornbach hilft

Nun gilt es das Innenleben anzugehen. Der Staffelstab geht damit erst einmal weiter an Klaus-Michael Effert und Marktleiter Markus Mang vom Hornbach Binzen. Material im Gegenwert im deutlich vierstelligen Euro-Bereich fallen an, was beide für die Familie spenden. Die Bandbreite reicht von den Wandpaneelen über Latten, Leitungen und Steckdosen bis zu Leisten, Alu-Rahmen und vor allem Isolierung.

„Die letzten zwei Jahre haben uns fast das Genick gebrochen. Dabei wollen wir anständig durchkommen und nicht reich werden“, erzählt Vater Frank bei der Übergabe mit dem Verweis auf 25 Personen, die zur Familie gehören. „Auch ohne die Pandemie ist Zirkus ein hartes Brot“, weiß Effert. Die Zirkustiere kommen derweil weiterhin im Schwarzwaldpark Löffingen unter, also Kamele und Pferde, informieren Vater und Sohn Frank.

Den Baumärkten ging es während der Pandemie hingegen relativ gut, weiß Mang. „Wir wollen hiermit etwas weitergeben, gerade an die, die es schwer haben.“ Man sei mit der Region verbunden und dieser verpflichtet, ergänzt Effert. Kurz darauf packen alle gemeinsam an, um die Baumaterialien in den Transporter zu heben.

Der Blick in die Zukunft

Mit diesem geht es für die Familie Frank nach Wehr, wo sie ihr Winterquartier aufgeschlagen hat. Hier machen sie sich daran, den Wohncontainer fertigzustellen, was Mitte März so weit ist. Rechtzeitig, bevor es zu den ersten Zirkus-Projekten wieder nach Österreich geht.

Im Mai wollen sie aber in Lörrach sein, dann bei einem Projekt an der Hellbergschule, wo Gerhard vor der Online-Zirkusschule von der ersten bis zur sechsten Klasse unterrichtet wurde. „Ich hätte es mir nicht besser ausmalen können“, blickt er erst einmal in sein neu hergerichtete Zimmer. Die Couch steht ebenso wie der Tisch, der Schrank an der Wand und die Anrichte für den Fernseher folgen. Nun hofft er gemeinsam mit seiner Mutter, dass es aufwärts geht. „Die Sorgen meiner Eltern habe ich schon mitbekommen.“ Langfristig träumt er davon, weiter als Clown in der Manege zu stehen, Jonglage ist bereits sein Steckenpferd. Die Mutter bescheinigt ihm auch Talent.

Sie selbst freut sich erst einmal, dass ihr Sohn eine so schöne Unterkunft hat. Zugleich sorgt sie sich angesichts der Spritpreise wegen der weiten Wege, aber ganz besonders wegen des Kriegs. Viele bekannte Artisten stammen aus der Ukraine und Russland. „Es schmerzt sehr, was passiert.“ Auch frage sie sich: „Schaffen wir das mit dem laufenden Unterhalt?“

Die zwei Jahre Corona-Zwangspause haben Spuren hinterlassen. Doch nun soll es besser werden, setzt die Familie auf die gute Seite.