Kreis Lörrach: Wohnungsbau auf dem Land wird gefördert

Lebenswert gestalten

Dadurch wird ein Investitionsvolumen von mehr als als 224 Millionen Euro angestoßen. Damit können insgesamt 305 Einzelprojekte in 184 Ortschaften von 98 Kommunen gefördert werden. Im Landkreis Lörrach sind 14 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von rund neun Millionen Euro mit rund zwei Millionen Euro gefördert worden. „Ich freue mich, dass das Land 305 Einzelprojekte in unserem Regierungsbezirk unterstützt. Mit diesen Mitteln und der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Kommunen, Landkreisen und RP können wir dazu beitragen, dass die Menschen im ländlichen Raum ihr Umfeld auch in Zukunft lebenswert gestalten können“, wird Regierungspräsident Carsten Gabbert in der Mitteilung zitiert.

Mehr als die Hälfte für die Schaffung von Wohnungen

Neben wichtigen Projekten in den Bereichen Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen, gehen mehr als die Hälfte des nun freigegebenen Zuschussvolumens in die Schaffung von Wohnungen. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum schafft in bedeutendem Umfang neuen und zeitgemäßen Wohnraum in strukturschwächeren Gemeinden des Regierungsbezirks. Dadurch leistet das Förderprogramm einen Beitrag, den weiterhin hohen Bedarf an Wohnraum zu entlasten. Eigentümer von 401 Wohnungen, die zeitgemäß modernisiert, umgebaut, zu Wohnraum umgenutzt oder für den Eigenbedarf neu gebaut werden, können nun mit Zuschüssen von 16,4 Millionen Euro rechnen.