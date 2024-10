Kreis Lörrach: Wohnungskrise spitzt sich zu

„Wir können hier also nicht einfach nur von einer Herausforderung, sondern müssen von einer handfesten Wohnraumkrise sprechen, die sozialen Sprengstoff beinhaltet. Diese Krise wird zu einer zunehmenden Belastung privater Haushalte durch Preissteigerungen für Mieten und belegt den dringenden Handlungsbedarf. Das Armutsrisiko, auch für die Mittelschicht, steigt augenblicklich massiv an. Ohne Gegenmaßnahmen droht in den Kommunen und in den Städten im Landkreis eine Verschärfung dieses zentralen gewichtigen Problems. Da auch Fachkräfte so nicht in den Landkreis kommen oder sogar gehen, wird es noch schwieriger mit immer weniger Fachkräften eine starke Wirtschaft in der Region aufrecht zu erhalten. Dies würde im schlimmsten Fall mehr Werkschließungen und mehr Arbeitslosigkeit bedeuten. Mit mehr Wohnraum kann dem entgegengewirkt werden,“ ergänzt Thomas Schwieger (DGB). Laut Wieczorek werden Investitionen in fünf zentrale Bereiche benötigt: Wohnen, Gesundheit, Klimaschutz/Transformation, Infrastruktur, Bildung. Die Schuldenbremse müsse dafür reformiert werden, um den Investitionsstau abzubauen und das Land und den Landkreis zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen, für einen handlungsfähigen Staat, für eine starke Wirtschaft und einen starken Sozialstaat mit einer stabilen Demokratie. Grundsätzlich gelte: „Die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse. Der DGB war noch nie ein Befürworter der Schuldenbremse. Gegenwärtig verstärkt die Schuldenbremse die bestehenden Probleme noch“, ist sich Wieczorek sicher.