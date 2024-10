Patienten zu krank

Steffens erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung weiterhin, dass es bei den Patienten des Palliativnetzes nicht mehr um die Erfüllung von Wünschen gehe. „Wir kriegen die Patienten häufig in einem so fortgeschrittenen Stadium, dass sie nur kurz da sind. Sie sollen wenigstens schmerzfrei sterben“, sagt Steffens.

Auf 100 000 Euro an Spenden könnte Steffens noch zurückgreifen. Diese sollen unter anderem an die Spender zurücküberwiesen werden, erklärt er. Dies betrifft die zweckgebundenen Spenden, ist der Internetseite zu entnehmen. Die restlichen werden an an gemeinnützige Organisationen gespendet, die in der palliativen Patientenversorgung tätig sind. Was mit dem Transporter geschehe, stehe noch nicht fest. Sein Wert von rund 150 000 Euro sei abbezahlt.