Kreis Lörrach Zahl der Asylsuchenden verdoppelt sich

Während der Kreis bislang über einen Puffer von 300 Plätzen verfügte, sei dieser nun aufgebraucht. Laut Sozialdezernentin muss der Kreis pro Monat 100 neue GU-Plätze schaffen. Derzeit würden Objekte auf eine mögliche Verwendung hin geprüft. Auch jene, die in der Vergangenheit als ungeeignet eingestuft worden seien. Mittlerweile miete man sogar Wohnungen in der Nähe von Gemeinschaftsunterkünften an, berichtete Zimmermann-Fiscella. Und weiter: „Es ist uns wichtig, dies transparent zu machen.“ Man habe stets vorgeplant, nun werde man aber vor vollendete Tatsachen gestellt.

Auch bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern explodierten die Zahlen, erklärte die Dezernentin. Gleichwohl zeigte sich die Verwaltung optimistisch, die Herausforderung zu meistern. Dass man sich in einer ganz neuen Lage befinde, merkte Landrätin Marion Dammann an. Es bräuchte eine größere Einrichtung für die UMA, ebenso für die Asylsuchenden. Dammann machte deutlich, dass man vermeiden will, in Nutzung befindliche Sporthallen umzufunktionieren. Mit Blick auf die Öffentlichkeit erklärte die Landrätin: „Wir müssen viel Aufklärung betreiben, in Sachen Akzeptanz in der Bevölkerung sehen wir Fragezeichen.“