Kreis Lörrach Zahlen verdreifachen sich

Kreis Lörrach. Nachdem bereits in Kandern der ehemalige Standort reaktiviert werden soll und das Vorhaben dem Gemeinderat in der kommenden Woche vorgelegt wird, plant der Landkreis, auch die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in Steinen auf dem Grundstück Wiesenstraße 34 wieder in Betrieb zu nehmen. Genauso wie in Kandern würde auch hier die noch vorhandene Infrastruktur ermöglichen, bereits im Frühjahr 2022 die Gemeinschaftsunterkunft in Betrieb zu nehmen. Die Nutzung der Unterkunft ist zunächst für 18 Monate geplant, hängt jedoch von der Entwicklung der Zugänge in den kommenden Monaten ab.