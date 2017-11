Kreis Lörrach Zahlen zeigen wieder aufwärts

Kreis Lörrach. Der Abwärtstrend scheint gestoppt: Nach zwei Jahren mit Rückgängen verzeichnet der Alemannische Musikverband (AMV) mit 3346 Blasmusikern in 65 Vereinen im Landkreis Lörrach wieder stabile Zahlen. Die Nachwuchsarbeit bleibt aber Thema Nummer eins, wie bei der Hauptversammlung in Adelhausen deutlich wurde.

„Das Thema Jugend treibt uns tagtäglich um“, sagte AMV-Präsident Peter Hässler vor Vertretern von 57 Vereinen. Allerdings dürfe die Trendwende nicht darüber hinwegtäuschen, dass einige Vereine erhebliche Mühe haben, ja existenziell bedroht sind. Der Verband werde Vereinen in Notlagen jede mögliche Unterstützung bieten, sicherte er zu. Allerdings sieht Hässler auch die Vereine in der Pflicht, aktiv zu werden, um das eigene Fortbestehen zu sichern. Er verwies auf die Musikakademie in Staufen, deren Kurse und Veranstaltungen Hilfestellungen im Musikalischen und Organisatorischen böten.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster warb dafür, die Angebote von Aus- und Weiterbildung intensiv zu nutzen. Applaus erhielt der leidenschaftliche Sportler für die Bemerkung, dass die Politik den Sport stärker fördere als die Musik. Um etwa im klassischen Bereich Weltspitze zu bleiben, müsse aber die musikalische Basis stimmen.

Nach zuletzt sinkenden Zahlen berichtete Verbandsjugendleiter Thomas Schmid auch bei den Leistungsabzeichen von Jungmusikern wieder von einem Zuwachs. Am Wochenende kamen zu den 128, die jüngst in Tegernau geehrt wurden, drei hinzu, die das Gold-Abzeichen erlangt haben: Seline Sutter (Querflöte) und Fabian Sutter (Trompete) vom Musikverein Degerfelden sowie Valentin Hierholzer (Tenorhorn) von der Feuerwehrmusik Mambach. Große Pläne hat Verbandsdirigent Gordon Hein mit dem Verbandsjugendorchester Südbaden Winds. Für 2018 sind ein Doppelkonzert mit der Concert Band Hohenheim sowie die Teilnahme an einem Bläserfestival in Berlin oder einem Wettbewerb in Ulm angedacht.

Wahlen: Peter Hässler (Präsident), Thomas Schmid (Jugendleiter), Daniel Grames­pacher (Pressewart). Für Sven Behringer (Todtnau), der sich nach 13 Jahren nicht mehr einer Wiederwahl als Vizepräsident stellte, konnte bisher kein Nachfolger gefunden werden.