Kreis Lörrach: Zeitung machen ist Mannschaftssport

Dabei erfuhren sie, dass Journalisten faktentreu und offen für Menschen sein müssen, außerdem flexibel: Wenn die Regio-Messe am Sonntag zu Ende geht, müssen sie eben auch am Wochenende arbeiten, nannte Fraune ein Beispiel. Wie viele Menschen an seiner Zeitung mitarbeiten, konnte er gar nicht sagen, weil es so viele sind: die Redakteure in Lörrach und in Oberndorf, die freien Mitarbeiter und die Presseagentur, die Nachrichten aus der ganzen Welt liefert: „Zeitung machen ist Mannschaftssport.“ Nicht zu vergessen die Zusteller und die Druckerei, die Exemplare der Oberbadischen in kürzester Zeit in Villingen-Schwenningen druckt.