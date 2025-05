Kreis Lörrach: Zentralklinikum soll gut angebunden werden

Neue zweite Bahnsteige

In Riehen soll der Mittelbahnsteig durch einen Außenbahnsteig ersetzt werden. Einen zweiten Außenbahnsteig sollen auch die Haltepunkte Stetten, Brombach-Hauingen, Maulburg und Schopfheim-West bekommen. Stetten und Maulburg hatten dies früher bereits. Für das Klinikum ist eine eigene Haltestelle vorgesehen.

Ausbau in Brombach

Um den zweiten Bahnsteig in Brombach bauen zu können, bestehe Flächenbedarf an der Ortmattstraße, sagte Heil. Nach der Haltestelle – Fahrtrichtung Richtung Zell – sollen die Gleise so verschoben werden, dass das Gegenrichtungsgleis auf dem Bestand liegt und das Richtungsgleis parallel dazu auf der rechten Seite weiter verläuft. Dadurch wird eine zweigleisige Durchfahrt unter der Straßenüberführung der B 317 ermöglicht. Für die Eisenbahnunterführung Karl-Wenk-Straße gibt es zwei Varianten. Hier soll in diesem Jahr ein Entscheidung getroffen werden.