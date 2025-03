Kreis Lörrach: Zielstrebig handeln und offen sein

Neuhöfer-Avdic wusste nach ihrem Abitur nur, dass sie morgens nicht so früh aufstehen wollte, wie ihr Bruder in seiner Ausbildung. Also bewarb sie sich für ein Studium in Geografie und, genau wie eine Freundin, in Architektur. Später wählte sie zur Architektur Stadtplanung hinzu, weil sie „sich dafür interessierte, wie Menschen zusammenleben können.“ Alle fünf Frauen bewältigten Herausforderungen. Fabienne Erbel wurde als junge Frau in einem 50-köpfigen IT-Entwicklerteam mit nur drei Frauen vielleicht etwas unterschätzt. Doch auf Nachfrage von Moderatorin Katja Wiedemann erzählte sie, dass dies auch Vorteile hatte: Das Team und insbesondere ihr Vorgesetzter bemühten sich um ihr Wohlbefinden. Eine Zuhörerin schilderte weniger gute Erfahrungen.