Kreis Lörrach Zirkusgala ein Herzensanliegen

Schweren Herzens hat das Familienunternehmen die Notbremse gezogen und den Weihnachtscircus abgesagt. Mit maximal 350 Gästen im Zelt wären die Kosten vielleicht gedeckt gewesen, aber ob so viele Besucher überhaupt gekommen wären, sei fraglich, ergänzt Sandra Frank.

Sie verweist auf die Kosten für zusätzliches Personal für die Kontrolle der Impf- und Testnachweise, das Heizen des großen Zeltes und natürlich auch auf die Gagen der Top-Artisten, darunter auch Preisträger von Zirkusfestivals, wie in Monte Carlo. Die hohen Gagen seien durchaus gerechtfertigt, da die Artisten mit Hochleistungssportlern vergleichbar sind. Einige Artisten können nun glücklicherweise in Frankreich auftreten, anderen fehlen die Auftritte und damit die Einnahmen, sagt Frank. „Wir hatten überlegt, in Corona-Zeiten das Programm günstiger zu gestalten, aber wir wollen den Lörracher Gästen ein hochwertiges Programm bieten, wie sie es vom Weihnachtscircus gewohnt sind“, ergänzt sie.

Viel investiert

Ganz unbeschadet kommt die Zirkusfamilie nicht durch die Pandemie, für den diesjährigen Weihnachtscircus wurde bereits viel investiert, unter anderem in eine neue Tribüne mit Einzelsitzen statt hölzerner Sitzbänke. Dies bietet den Besuchern künftig mehr Komfort und während der Pandemie die Möglichkeit, die Abstände besser einzuhalten. Hinzu kamen Trennwände für die Logen. Auch Plakate und Flyer waren schon gedruckt und sind nun weitgehend wertlos.

Ballonverkauf bei Hieber

Auch Popcorn und Mandeln waren ebenso bereits eingekauft wie bunte Luftballons für die Kinder. Der Verkaufswagen steht nun beim Hieber Markt an der Römerstraße in Weil am Rhein und die Zirkusfamlie bietet dort Mandeln, Crêpes, Waffeln am Stiel und Schokofrüchte an. Am Samstag, 18. Dezember, verkaufen die Zirkusleute bei den Hieber-Märkten in Grenzach-Wyhlen, Schopfheim und Lörrach bunte Helium- und Leuchtballons.

Der Lörracher Weihnachtscircus ist eine der Haupteinnahmequellen der Zirkusfamilie, die im Sommer mit dem Zirkus Montana und einer Hüpfburgen-Landschaft durchs Land tourt. „Der Ausfall im vergangenen und in diesem Jahr reißt ein großes Loch in unsere Kasse“, sagt Frank und verweist auf die weiterlaufenden Ausgaben. So stünden beim umfangreichen Fuhrpark im nächsten Jahr Reparaturen und Hauptuntersuchungen an. Die Lastwagen benötigten unter anderem neue Reifen. „Ich weiß gar nicht, wo ich mit der Aufzählung anfangen soll“, erklärt die Zirkus-Sprecherin.

Frank bedankt sich bei der Stadt Lörrach dafür, dass der Zirkus trotz der Absage sein Zelt aufbauen darf und so die Zeit in Lörrach wie geplant für Reparaturen an Material und Ausrüstung nutzen kann. Ebenso dankt sie der Firma Hieber, dass der Verkaufswagen in Weil stehen kann.

Mäuse nagen an Samtstoff

Praktische Hilfe kann der Zirkus auch beim neuen Vorhang für den Künstlereingang brauchen. Der alte Vorhang lag coronabedingt zwei Jahre lang unbenutzt in einem Wagen und irgendwie hätten Mäuse ein Schlupfloch gefunden und den Vorhang zerstört. Sie habe zwar den nötigen Samtstoff, aber nicht die nötige Nähmaschine dafür. „Vielleicht kann uns ja eine Autosattlerei beim Nähen des neuen Künstlereingangs helfen“, sagt Sandra Frank.

Wer den Lörracher Weihnachtscircus und die Familie Frank finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende an die Zirkusfamilie Frank tun. Die Bankverbindung ist: Sandra Frank, IBAN DE 25 7001 0080 0852 1458 09 bei der Postbank.