Über die Aufgaben der Bundeszollverwaltung sowie über das Bewerbungs- und Ausbildungsverfahren informiert das Hauptzollamt Lörrach Schulabgänger und Ausbildungsinteressenten. Der nächste Berufsinformationstag findet am Samstag, 6. Juli, von 9 bis 12 Uhr in Freiburg statt. Anschaulich werden an fünf Stationen verschiedene Arbeitsbereiche in gestellten Kontroll- und Prüfsituationen erklärt: Grenzkontrollen, Selbstverteidigung und Kontrolltechnik sowie gewerbliche Warenabfertigung und Lkw-Kontrolle. Daneben geht es um die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung (siehe nebenstehenden Artikel) sowie die Steuerprüfung in Unternehmen und die Brennereikontrolle. Auch die Vollstreckung durch einen Vollziehungsbeamten im Außendienst wird Thema sein. Auskünfte erteilt die Pressestelle des Hauptzollamts unter Tel. 07621 / 941 12 00 oder -12 20 sowie auf E-Mail-Anfrage an berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de. Es können 30 Interessenten teilnehmen, die nicht jünger als 14 Jahre sein sollten.