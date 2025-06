Kreis Lörrach: Zoll kontrolliert auch Arbeitsauflagen

Beamte im Außendienst im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung. Aber nicht nur für die Zollverwaltung selbst ist das in diesem Bereich eingesetzte Personal tätig, auch für andere Behörden und öffentlich-rechtliche Organisationen, wie zum Beispiel für die Bundesagentur für Arbeit, deren Jobcenter und Familienkassen, für Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, vollstreckt der Zoll deren Forderungen.

Im vergangenen Jahr wurde dieser Aufgabenbereich des Hauptzollamts Lörrach mit 319 000 neuen Vollstreckungsaufträgen betraut. 105,4 Millionen Euro wurden so beigetrieben. Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung führten die in diesen Bereichen eingesetzten Vollzugskräfte von den drei Standorten in Lörrach, Freiburg und Offenburg aus 537 Arbeitgeberprüfungen durch, stellten im Rahmen der Ermittlungen Schadenssummen von insgesamt 6,3 Millionen Euro fest und mussten 1350 Strafverfahren sowie rund 1200 Bußgeldverfahren einleiten.