Das Hauptzollamt Lörrach hat ein Strafverfahren gegen eine Frau wegen Steuerbetrugs eingeleitet. Die gab das Zollamt in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. Die 38-jährige in Deutschland lebende Frau erwarb im Oktober und November diesen Jahres Goldschmuck, einen Laptop sowie drei hochwertige Smartphones, allesamt in der Schweiz gekauft, mit einem Warenwert von fast 8000 Euro.