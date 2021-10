Kreis Lörrach Züge als Zeitzeuge ins beste Licht setzen

Aus diesem Grund hat der Eisenbahnliebhaber sich entschlossen, den Doppelstockzügen einen eigenen Kalender zu widmen. Unter dem Titel „Dostos – Abschied vom Rheintal“ finden sich darin zwölf Bilder, welche unter anderem Einsätze der Baureihe 143 im Rheintal zeigen.

Daneben erscheint auch die gewohnte Ausgabe von „Göttlichs Eisenbahnkalender“ unter dem Titel „Unterwegs im Markgräflerland“. Hierfür hat der passionierte Fotograf seine Favoriten ausgewählt. Dazu gehört etwa eine Aufnahme der VT 3 mit dem Barwagen und dem Triebwagen VT 12: Der „Rebenbummler“ hat im Eisenbahnkalender 2022 soeben die Station Hammerstein verlassen und steuert dem nächsten Halt Wollbach entgegen.

Alle Bilder Göttlichs zeigen Herzblut und Liebe zum Detail. Es gehe ihm stets darum, die schönen Lokomotiven und Züge im besten Licht erscheinen zu lassen, sagt der Fotograf.

Typische Merkmale der Region in Südbaden zeigt auch „Göttlichs Landschaftskalender“. Unter dem Titel „Markgräfler Blickwinkel“ hat der Fotograf das Markgräflerland im Lauf der vier Jahreszeiten eingefangen.

