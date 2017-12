Kreis Lörrach Zum Glühwein gibt’s Schoki gratis

Mit dem Beginn des Lörracher Weihnachtsmarktes am Donnerstag, 7. Dezember, geht auch die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann ihrem Höhepunkt entgegen.

Von Alexander Anlicker

Lörrach. Seit mehr als 30 Jahren ist die Hilfsaktion unserer Zeitung mit einem Stand auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt vertreten. Dieser ist nicht nur wegen des Glühweins ein beliebter Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt, hier treffen sich Menschen, die sich sonst oft nur einmal im Jahr sehen, zum gemütlichen Beisammensein. Aber auch zahlreiche Prominente und Politiker aus Stadt und Land sowie Vertreter von caritativen und sozialen Einrichtungen und Vereinen stellen sich an den vier Weihnachtsmarkttagen von Donnerstag bis Sonntag in den Dienst der guten Sache. Sie sammeln Spenden für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ und nutzen dabei die Gelegenheit zum Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Für jede Spende ab drei Euro landet ein Spendenbeleg in der Lostrommel der Riesentombola. Die Spender tun also nicht nur Gutes, sondern haben auch die Chance auf einen der vielen attraktiven Gewinne. Hauptpreis ist ein Toyota Yaris Hybrid Comfort im Wert von 20 500 Euro, gestiftet vom Autohaus Schultheiß in Maulburg und Weil am Rhein.

Zur gemütlichen Atmosphäre am Stand der Hilfsaktion trägt auch der Glühwein bei. Als besonderes Schmankerl gibt es zu jedem Glas Glühwein und jeder Spende ab zehn Euro eine Tafel original Milka-Schokolade (solange Vorrat reicht) – die insgesamt 5000 Tafeln der süßen Versuchung wurden von unserem Sponsor Mondelez gestiftet.

Neben den fleißigen Spendensammlern sorgen in der Weihnachtsmarkthütte Kristina, Anne und Klaus Boos, Annie Kuppinger, Christa Jaumann, Uschi Moos, Renate Pflugmann, Silke Baum, Yvonne Fröhle, Claudia Frommherz, Lieselotte und Günter Schepperle, Marianne Grieshaber, Claudia Himmelsbach, Karin Glattacker, Uschi Kettner, Bärbel Jung, Margit Kirsch, Uli Glunk sowie Bärbel Leisinger als ehrenamtliche Helfer für das leibliche Wohl der Besucher. Neben dem nach traditionellem Rezept zubereiteten Glühwein gibt es auch Glühwein mit Schuss, alkoholfreien Punsch und Orangensaft.

Am Stand werden außerdem Linzertaler und Herbststollen, gespendet von der Bäckerei Paul aus Lörrach, angeboten.