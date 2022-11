Kreis Lörrach Zum Tag der Küche

Während der Beratung zu Hause lassen sich Details schnell ändern, mit ein paar Klicks auf dem Tablet wird sichtbar, wie sich etwa eine neue Farbe einfügt, oder dass ein Küchenmöbel vielleicht anders stehen sollte. Ist die Küche als Homeoffice geplant, sind folgende Punkte zu beachten: 1. Platz ist in der kleinsten Küche Nicht jeder kann auf eine geräumige Wohnküche mit separatem Schreibtisch zurückgreifen. Wer weniger Platz zur Verfügung hat, nutzt eine Sitzgelegenheit an der Kücheninsel. Und eine zum U oder L erweiterte Arbeitsplatte für die Küche verwandelt sich ohne Unterschränke in den perfekten Ort zum Arbeiten oder Kaffeetrinken. Für ganz kleine Küchen bieten sich klappbare Tischplatten oder Stehtische an. 2. Steckdosenleisten im Tischbein Nichts ist schlimmer als ein leerer Akku während der Telefonkonferenz. Zum Laden von Laptop, Smartphone und Co. dienen versenkbare Steckdosenleisten im Tischbein oder Arbeitsplatte: Dann ist der Stromanschluss in Reichweite. Außerdem vermeidet man Kabelsalat und Stolperfallen. 3. Schrankelement als Sekretär und die Arbeitsplatte als Schreibtisch Küchenmöbel bieten eine große Auswahl an Schubladenelementen, Fachböden und Türsystemen. So sind alle Büroutensilien immer bestens aufgeräumt.