Kreis Lörrach: Zunehmende Regulierung sorgt für Kritik

„Zeitmangel durch Bürokratie ist und bleibt eine große Herausforderung für Händlerinnen und Händler“, sagt IHK-Handelsreferent Eckhart Fink. In Sachen Digitalisierung schätzen die heimischen Händler ihr Wissen auf einer Skala zwischen eins und zehn deutlich besser ein als die Kollegen in Baden-Württemberg. Der Landesschnitt liegt bei 5,9, im Bereich der IHK Hochrhein-Bodensee bei 6,4 Punkten und damit besser als im bundesdeutschen Mittel: Hier sind es 6,1 Punkte. Dazu passt, dass sich die Unternehmen im Kammergebiet auch besser auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet fühlen. Während der Mittelwert in Deutschland bei 5,8 und im Land bei 5,7 liegt, beträgt er im Gebiet der IHK Hochrhein-Bodensee 6,1.