Kreis Lörrach Zuschauen, mitmachen, verweilen

Neues Feuerwehrhaus

In geografisch entgegengesetzter Richtung in Todtnau wird vieles über die Todtnauer Bürstenindustrie zu erfahren sein, während in Utzenfeld das neue Feuerwehr-Gebäude samt Werkhof eingeweiht wird. Ausgestellt werden Feuerwehrfahrzeuge und der Musikverein Utzenfeld sorgt für musikalische Umrahmung. Dass auch eine Einweihungsfeier dabei ist, verdeutlicht, dass dem Projekt ein sehr weit gefasster Kulturbegriff zugrundeliegt. Für den Lörracher Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, Lars Frick, stelle dies kein Problem dar. Die Feuerwehr sei auf dem Land durchaus ein Teil der Kultur. Etwas anderes wäre es, wenn wir von ’KunstWiese’ statt von ’KulturWiese’ sprechen würden“, sagte Frick im Rahmen des Pressegesprächs.

Bildhauer und Jäger

Im Schönauer Festbereich Buchenbrändle, direkt am Radweg und im Schatten der Bäume gelegen, stehen Führungen im Energieerlebnispark, Konzerte der Stadtmusik und der Band „Grund Solide“ auf dem Programm. Für Kinder richtet der Kindergarten St. Maria eine Spielstraße und einen Waffelstand ein. Das Heimatmuseum Klösterle und die Galerie Renate Schmidt in Schönau sind ebenfalls geöffnet.

Arbeiten, die bei den Steinbildhauertagen im Mai entstanden sind, gibt es in Fröhnd zu sehen. Zudem gibt der örtliche Jägerverein Einblicke über seine vielfältigen Aufgaben, und der Gleitschirmclub Wiesental bietet die Möglichkeit, Tandemflüge wahrzunehmen. In Mambach kann von 11 bis 15.30 Uhr die Alte Schmiede entdeckt werden, und in Zell bietet das Wiesentäler Textilmuseum Führungen gegen Eintritt von fünf Euro pro Person an, Kinder haben freien Eintritt. 250 Jahre Zeller Sportgeschichte wird derweil auf dem Sportplatz gefeiert. In Hausen öffnet das Hebelmuseum mit seinem Lernort „Literaturmuseum Hebelhaus“ seine Pforten. Besucher erwarten Führungen mit Media-Guides, wie die Organisatoren mitteilten. Weiter sind unter anderem Angebote für Kinder vorgesehen.

Um „sprudelnde Kostbarkeiten“ dreht sich alles in Schopfheim. So lautet nämlich der Titel der Sonderausstellung im Stadtmuseum. Die Schau zeigt die Bedeutung der Schopfheimer Brunnen auf dem Weg zur modernen Trinkwasserversorgung. Führungen sind von 11 bis 17 Uhr alle zwei Stunden geplant, informieren die Verantwortlichen. Die alte Stadtkirche St. Michael ist für Besichtigungen geöffnet, heißt es weiter. Darüber hinaus lädt die Musikschule Mittleres Wiesental auf Höhe der Alten Färberei zu musikalischen Leckerbissen ein.

Kreativ werden können Besucher in Maulburg, wo „Wiesewaggis“ bemalt werden können. Kleine und größere Künstler sind eingeladen, am Wiesentalradweg auf Höhe des Parkplatzes und der Brücke kreativ zu werden.

Vorbeikommen, absteigen und mit Eis und Getränken chillen ist das Motto beim Verein Kunst und Kultur Steinen. Für Kinder gibt es Stationen mit Kinderschminken, Torwandschießen und Spielen. An allen Stationen ist für musikalische Umrahmung und Verpflegung gesorgt. Weitere Infos im Internet unter www.loerrach.de/ KulturWiese