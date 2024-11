Kreis Lörrach: Zuwanderung regeln

Lange Wartezeiten

Ciesiolka begrüßte die Einrichtung der Agentur und bedauerte, dass seine Beschäftigten sehr lange auf ihr Visum warten müssten. Gentgens erwiderte, dass Termine bei Botschaften teilweise verlost würden, und es in einigen Ländern in den diplomatischen Vertretungen zu geringe Personalkapazitäten gebe. Rolf Steinegger berichtete davon, dass eine Caritas-Mitarbeiterin aus Kamerun auf ihr Visum länger warten musste, weil die Botschaft in Kamerun drei Wochen Urlaub machte. Eine Schweizer Pflegehelferin, die ihre Ausbildung in ihrer Heimat gemacht habe, dürfe bei der Caritas in Rheinfelden nicht arbeiten, weil ihre Ausbildung im Land nicht anerkannt wurde. Bayern erkannte sie an, und daher arbeitet sie inzwischen dort.