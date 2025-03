Kreis Lörrach: Zwölf tödliche Stiche in Hals und Brust

Laut psychiatrischem Gutachten sei es zwar nicht ganz auszuschließen, dass der unter Wahnvorstellungen, Halluzinationen und adulter ADHS leidende Mann in seiner Steuerungs- und damit in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt sei. Trotzdem sei es in Anbetracht der „objektiv sehr grausamen“ Tat aus rechtlicher Sicht nicht zwingend geboten, deswegen eine Strafmilderung in Betracht zu ziehen. Insofern halte er eine Freiheitsstrafe von elf Jahren für angemessen, so der Staatsanwalt.

Mit „großer Besorgnis“ betrachte er den Umstand, dass für den Angeklagten aus rechtlichen Gründen eine Unterbringung in die Psychiatrie nicht in Frage komme. Bestehe bei dem 48-Jährigen doch ein „hohes Rückfallrisiko“, wenn keine psychiatrische Behandlung erfolgt. Insofern sei es eine „große Aufgabe“, dafür zu sorgen, dass nach seiner Freilassung „keine Gefahr mehr von ihm ausgeht“, sagte der Staatsanwalt, der bereits bei der Vorstellung des rechtsmedizinischen Gutachtens am vierten Verhandlungstag gewarnt hatte, dass es sich bei dem 48-Jährigen um eine „tickende Zeitbombe“ handele.

Hohes Rückfallrisiko

Der psychiatrische Gutachter hatte nach einer ausführlichen Untersuchung des Angeklagten in der Tat prognostiziert, dass bei dem 48-Jährigen ein „mittleres bis hohes Rückfallrisiko“ bestehe, falls er gegen seine paranoide Schizophrenie und seine Wahnvorstellungen in Kombination mit Alkohol-, Medikamenten- und Kokainmissbrauch nichts unternimmt . „Er gehört in psychiatrische Behandlung“, erklärte der Gutachter.