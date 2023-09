Kreis Lörrach Zwischen Imageproblem und goldenem Boden

Bei jedem Aussteller sind Infos über die Dauer der Ausbildung, die durchschnittliche Vergütung, Voraussetzungen zum Beruf und eine Liste der Fachbetriebe zur Bewerbung als QR-Code vorhanden. Somit kann man sich direkt mit dem Handy orientieren und sich auch gleich bewerben.

Attraktive Arbeitgeber

„Das Handwerk ist ein attraktiver Arbeitgeber und bietet tolle berufliche Perspektiven“, heißt es in einer Werbeschrift zur Veranstaltung. Und: Die Vielfalt der Berufe, nicht einzelner Firmen stehe dabei im Vordergrund. Bei der Messe stellen die Schreiner ihre Gesellenstücke aus. Informationen gibt es etwa zu Auslandspraktika oder zur Zusatzqualifikation „Management im Handwerk“.

Neben den Gewerbeschulen ist auch die Agentur für Arbeit präsent. „Es ist sehr wichtig, dass junge Menschen bewusst orientiert werden“, heißt es im Vorfeld der Messe. Dass das Erlebnis im Mittelpunkt stehe, sei für junge Menschen wichtig.

„Die Messe ist überfällig“, erklärte zu deren Start im vergangenen Jahr Stefanie Froescheis, Leiterin der Gewerbeschule Lörrach. Ihrer Meinung nach war und ist es notwendig, Jugendliche und deren Eltern darüber zu informieren, welche Berufe es im Handwerk gibt und dass man gute Aufstiegschancen hat.

Berufe statt Betriebe zeigen

Vor einem Lehrstellenvertrag zunächst ein Praktikum zu absolvieren, sei heutzutage üblich, bestätigt Daniel Herkommer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lörrach.

Wegen der eigenen Messe nehme man als Kreishandwerkerschaft an der Ausbildungsbörse in Weil am Rhein nicht mehr teil. „Der Fokus bei unserer Messe ist: Wir wollen Berufe zeigen, nicht Betriebe“, sagt Herkommer.

In einem rollierenden System findet die Berufsorientierungsmesse jeweils an einer anderen Gewerbeschule im Landkreis statt – nach dem Auftakt im vergangenen Jahr in Lörrach nunmehr in Rheinfelden und 2024 in Schopfheim.