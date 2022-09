Kreis Lörrach Zwischen Theorie und Lebenspraxis

Das Buch richte sich an Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind, nach dem, was ihnen Halt und Geborgenheit gibt. An Menschen, die nach neuen Akzenten, nach neuen Prioritäten für ihr Leben suchen, die sich lebensnahe, bereichernde Impulse zu Grundfragen ihrer Existenz wünschen, so beschreibt es die Lektorin Andrea Stangl.

Liebe ist ein großes Thema. Unzählige Beiträge befassten sich mit ihr. „Mit diesem Buch rückt Dieter Hirsmüller eine Art von Liebe in den Blickpunkt, die in der Fülle vorliegender Veröffentlichungen eher selten oder gar keine Aufmerksamkeit findet: Die Liebe, die ’ist’“, ein Grundprinzip der Schöpfung, so die Ankündigung. Diese Art der Liebe unterscheide sich grundlegend von den üblichen Zuschreibungen wie Partner-Liebe, Eltern-Liebe oder die mit Romantik, Sexualität, Erotik in Verbindung gebracht werden.