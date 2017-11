Kreis Lörrach Zwischenverlosung: Gewinner des Hieber Präsentkorbs steht fest

Seine Spende für Not leidende Menschen hat sich für Dieter Mayser aus Schopfheim gelohnt. Er gewann gestern bei der ersten Zwischenziehung der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ einen Präsentkorb im Wert von 200 Euro vom Hieber Markt in Binzen und Lörrach. Kerstin Scarano und Marktleiter Simon Strokol vom Hieber-Markt am Meeraner Platz in Lörrach zogen gemeinsam den Gewinner unter allen uns bisher vorliegenden Einzahlungsbelegen.

Noch sieben mal winkt den Spendern das Glück bei den sechs noch ausstehenden Zwischenverlosungen sowie bei der Hauptziehung der Riesentombola am 19. Dezember.

Bei allen Ziehungen werden jeweils sämtliche bis dahin vorliegende Spendenbelege auch wiederholt in der Glückstrommel liegen. Man kann also mit einem Spendenbeleg an mehreren Ziehungen teilnehmen, weil alle einmal gezogene Belege für die folgende Ziehung in die Lostrommel zurückwandern.

Die nächste Zwischenziehung findet am Mittwoch, 8. November, statt. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein im Wert von 150 Euro vom „Rebstock“ in Egringen. Foto: Alexander Anlicker