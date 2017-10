Kreis Lörrach Zwischenziehung: Geschenkkorb zu gewinnen

Kreis Lörrach. Neben der Hauptziehung der Riesentombola im Rahmen der Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ am Dienstag, 19. Dezember, gibt es noch sieben weitere Zwischenverlosungen mit attraktiven Preisen.

Die erste von ingesamt sieben Zwischenziehungen findet am Donnerstag, 2. November, statt. Verlost wird ein Geschenkkorb im Wert von 200 Euro. Gestiftet hat diesen tollen Preis die Firma Hieber in Binzen und Lörrach.

Die weiteren Zwischenziehungen finden jeweils mittwochs statt, die letzte am Mittwoch, 13. Dezember. Alle gezogenen Spendenbelege landen für die folgenden Ziehungen wieder in der Lostrommel. Mit einer Spende können Sie also mehrfach gewinnen.

Insgesamt gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 60 000 Euro zu gewinnen. Hauptpreis ist ein nagelneues Auto, ein Toyota Yaris Hybrid im Wert von knapp 20 000 Euro, gestiftet vom Autohaus Schultheiß aus Maulburg und Weil am Rhein.