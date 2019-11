Ihre Spende für Not leidende Menschen hat sich für Lisa Roser aus Steinen gelohnt. Sie gewann am Mittwoch bei der Zwischenziehung der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ einen Präsentkorb im Wert von 200 Euro vom Hieber Markt in Binzen und Lörrach. John Eble, Marktleiter des Hieber Markts am Meeraner Platz in Lörrach, und Kerstin Scarano, Leiterin der Info-Theke, zogen gemeinsam die Gewinnerin aus allen uns bisher vorliegenden Einzahlungsbelegen.