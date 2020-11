Ihre Spende für Not leidende Menschen hat sich für Carmen Herzog aus Lörrach gelohnt. Sie gewann am Mittwoch bei der Zwischenziehung der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ einen Präsentkorb im Wert von 200 Euro vom Hieber-Markt in Binzen und Lörrach. John Eble, Marktleiter des Hieber-Markts am Meeraner Platz in Lörrach zog die Gewinnerin aus allen uns bisher vorliegenden Einzahlungsbelegen. Noch fünfmal winkt den Spendern das Glück bei den vier noch ausstehenden Zwischenverlosungen sowie bei der Hauptziehung der Spendentombola am 18. Dezemberg. Bei allen Ziehungen werden sämtliche uns bis dahin vorliegenden Spendenbelege in der Glückstrommel liegen, man kann also mit einem Los mehrfach gewinnen. Bei der nächsten Zwischenziehung am 25. November gibt es einen genussvollen Gutschein vom Gasthof „Schwanen“ in Weil am Rhein im Wert von 150 Euro zu gewinnen. Foto: Alexander Alicker