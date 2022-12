Kreiskrankenhaus 19 Schopfheimer Ärzte wollen kündigen

Zur Klärung freilich konnte die Versammlung nichts beitragen: „Die zur Verschiebemasse degradierten Mitarbeiter werden uns in Scharen wegrennen“, so die Befürchtung, die aus dem Kreis der Belegschaft unmittelbar nach der Betriebsversammlung formuliert wurde – und in den angekündigten Kündigungen so großer Teile der Ärzteschaft im Haus nun womöglich wahr werden.

Kritik und Sorgen im Oberen Wiesental

Auch aus den von den Veränderungen massiv betroffenen Gemeinden des oberen Wiesental wird scharfe Kritik an den Krankenhaus-Plänen laut. „Es geht hier um eine drastische und für uns nicht nachvollziehbare Entscheidung, welche in hohem Maße viele Menschenleben im Wiesental gefährden kann.“, heißt es in einem Schreiben, das von Zell aus an Landrätin Marion Dammnann und den neuen Geschäftsführer der Kreiskliniken, Sascha Sartor, ging. Unterzeichnet ist es von Bürgermeister Peter Palme und den Vorsitzenden sämtlicher im Zeller Gemeinderat vertretener Fraktionen (SPD, CDU, Bürgerforum, Freie Wähler und Grüne).

"Unzumutbare Situation für die Bevölkerung"

„Wir wenden uns mit der dringenden Bitte an Sie, von einer geplanten kurzfristigen Umstrukturierung am Krankenhaus Schopfheim Abstand zu nehmen“, heißt es darin. Unter Berufung auf den ortsansässigen Hausarzt Andreas Koch formulieren die Räte die Befürchtung, „dass die Notfallversorgung der Bevölkerung des Oberen Wiesentals ... nicht mehr gewährleistet ist.“ Dies betreffe vor allem die Notarzteinsätze.

Die ohnehin überlastete Notaufnahme in Lörrach werde durch die geplante Maßnahme noch weiter verschärft: „Dies stellt nach unserer Auffassung eine unzumutbare Situation für die Bevölkerung dar.“ Vor diesem Hintergrund appelliere man „mit Nachdruck an alle politischen Entscheidungsträger, die zu verhindern und hoffen auf Ihre Unterstützung.“

Unterstützung für Brandbrief der Schopfheimer Gemeinderäte

Mit ihrem Schreiben unterstützen die Zeller Gemeinderäte den Brandbrief der Schopfheimer Fraktionen, die sich bereits Anfang der Woche mit einem Brandbrief an die Zuständigen gewandt hatten. Auch in Hausen will man sich dem brennenden Appelle anschließen, wie Bürgermeister Bühler in der Gemeinderatssitzung erklärte. Er berief sich dabei auf die ansässigen Ärzte, die auf gravierende Nachteile in der Versorgung hingewiesen haben,