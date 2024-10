Kreiskrankenhaus Rheinfelden: Investoren springen wieder ab

Im Laufe der Verhandlungen sei jedoch deutlich geworden, dass die Komplexität und die unterschiedlichen Einschätzungen des Projektes sehr herausfordernd seien. Trotz „Meinungsverschiedenheiten“ sei aufseiten der Kliniken aber erkennbar geworden, das Projekt tendeziell mitzutragen. In diesem Zusammenhang verweist der Oberbürgermeister auf die Bereitschaft der Beteiligten, einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. Hier habe die Stadt stets darauf gedrängt, den ausgearbeiteten Vertragsentwurf zwischen allen Parteien abzustimmen. Gleichzeitig erklärten sich sowohl die Kliniken als auch der Landkreis bereit, ein neues neutrales Wertgutachten zu erstellen, nachdem an einzelnen Punkten des Gutachtens Zweifel an der Wertermittlungsmethodik deutlich geworden waren. Eberhardt begrüßt daher die Linie der Kliniken und von Landrätin Marion Dammann, in weitere Verhandlungsgespräche einzutreten.

Nach der Absage durch die Investorengruppe will die Stadt weiterhin an dem Projekt zur Nachnutzung des Krankenhauses festhalten. Die Idee des gemischten Nutzungskonzeptes mit einem Medizinischen Versorgungszentrum, das vorzeitig seinen Betrieb aufnehmen könnte, und weiteren Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge im Bereich von Reha und Pflege sowie ergänzende Nutzung soll prioritär verfolgt werden, teilt der OB mit. „Auch wenn der Rückzug ein herber Rückschlag ist, will die Stadt konsequent an dieser Thematik im Zusammenspiel mit Kliniken und Landkreis weiterarbeiten“, schreibt der OB.