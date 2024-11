Kreispokalschau: Kleintierzuchtverein Wyhlen landet auf Platz eins

Kreismeisterschaft: Die Kreismeister waren Roland Kaiser (Helle Großsilber), Jörg Schreiner (Deutsche Großsilber Schwarz), Engelbert Scheidel (Blaue Wiener), Jürgen Greiner (Schwarze Wiener), Jürgen Greiner (Graue Wiener dunkelgrau), Tim Greiner (Graue Wiener wildfarben), Toni Pertler (Hasenkaninchen rotbraun), Toni Pertler ( Hasenkaninchen lohfarbig schwarz), Claus Mutschler (Havanna), Markus Jäckh (Marburger Feh, Dieter Weniger (Sachsengold), Gerhard Weniger (Perlfeh), ZGM Dietmar und Conny Scherr (Kleinsilber schwarz), Rainer Kiefer (Englische Schecken), Vincent Starck (Lohkaninchen braun), Eugen Lörracher (Marderkaninchen braun), Harry Zamzow (Kastanienbraune Lothringer), Markus Jäckh (Zwergwidder wildfarben), Helmut Löffler (Zwergwidder schwarz), Hans-Peter Löffler (Zwergwidder thüringerfarbig), Helmut Löffler (Zwergwidder weiß RA), Helmut Asal (Satin elfenbein RA), Anke Bühler (Castor Rex), Hans-Peter Löffler (Klein Rex luxfabig) und Kreisjugendmeister Lean Pertler (Castor Rex).

Vereinsmeisterschaft: Die Vereinsmeisterschaft der Wyhlener Kleintierzüchter wurde gleichzeitig ausgetragen. Vereinsmeister wurde mit Hasenkaninchen rotbraun der Vorsitzende des C219, Toni Pertler, gefolgt von Jürgen Greiner mit Blauen Wienern und auf dem dritten Platz Deutsche Großsilber schwarz von Jörg Schreiner. Der Kleintierzuchtverein C 219 Wyhlen und weitere Züchter aus dem Kreisverband wollen im Januar an der Bundesrammlerschau in Magdeburg teilnehmen und hoffen auch dort auf gute Bewertungen.