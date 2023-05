Kreisstraße Schlechtbach Stadt hat keine Handlungskompetenz

„Konfuse Planung“

Es handle sich um eine „konfuse Planung und Baustellenführung“ (wir berichteten). Er habe zu bedenken gegeben, so Falk, dass sich der Wirtschaftsweg viel besser als Trasse eigne, so Falk. Nun komme es durch den Sand, der bei Regen auf die Straße gespült werde, zu Straßenverkehrsgefährdungen, was eigentlich hätte vermieden werden können.

Dafür, dass sich die installierte Ampel – die Straße ist nur einspurig befahrbar – direkt auf Höhe von Wohn- und Schlafzimmer einer 85-jährigen Anwohnerin befinde, müsse man sich fremdschämen, so Falk. Es handele sich um eine Steuergeldverschwendung.