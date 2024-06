Kreistagswahl: Einschätzungen reichen von „Hammer“ bis „zufrieden“

FDP

Kevin Brändlin von der FDP zeigt sich „absolut zufrieden“ mit dem Ergebnis. Persönlich freut es ihn, dass die FDP in seinem Heimatort Efringen-Kirchen stärkste Partei geworden ist. Auf Kreisebene bewertet er es als positiv, dass die FDP im Gegensatz zu anderen Parteien stabil geblieben ist. Fraktionssprecher Christoph Hoffmann begrüßt, dass die FDP ihr Ergebnis in Prozenten und in Sitzen gehalten habe. „Eine nicht ganz volle Liste in Schopfheim hat uns vermutlich einen Sitz gekostet“, räumt er ein.

AfD

Wolfgang Fuhl (AfD) bezeichnet das Ergebnis für seine Fraktion als „Hammer“. Die AfD hat mit vier direkt gewählten Kandidaten und vier Ausgleichssitzen – auch Fuhl selbst ist über einen Ausgleichssitz in den neuen Kreistag gekommen – künftig acht Sitze. „Von vier auf acht, das überrascht mich außerordentlich positiv“, sagt Fuhl im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe zwar im Wahlkampf schon gespürt, dass es „gut laufe“, aber er habe bestenfalls mit fünf oder sechs Sitzen gerechnet.

Die Linke

Manfred Jannikoy von der Partei Die Linke freut sich darüber, dass „wir unser Mandat trotz ungünstiger Umstände verteidigt“ haben. Mit Peter Elsen komme via Ausgleichssitz ein „langjähriger Genosse“ in den Kreistag, der die begonnene Arbeit fortsetze. Auf der Negativseite verbucht Jannikoy den Erfolg der AfD, der ihn „wurmt“, wie er einräumt. Aber: „Das war so absehbar und ist zugleich eine bundesweite Entwicklung.“