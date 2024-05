Nawalnys Lebenswerk sei "ein Monument, er bleibt ein Vorbild für alle, die an Freiheit und Würde glauben auch für die Menschen in Russland". Sein langjähriger Kampf "gegen die korrupte Elite" zähle letztlich zu den "wichtigsten delegitimierenden Faktoren des Putin-Systems", sagte Gauck. Es gebe nicht viele andere, "die so unbeirrt, so absolut angstfrei und ungebrochen" an ihren Zielen festhalten, trotz permanenter Einschüchterung und Schikane.

Gauck: Lobende Worte für Julia Nawalnaja

Es sei "ermutigend und inspirierend" zu sehen, dass sie seine Arbeit "so unbeirrt, so couragiert und selbstbewusst" fortsetze, sagte Gauck zu Julia Nawalnaja. "Ich verneige mich in großer Achtung und tiefem Respekt vor Ihnen." In einem Nachwort zur Laudatio verdoppelte er dann spontan das Preisgeld, weil er nicht an der Trauerfeier in Moskau teilnehmen konnte.