Krieg: Baerbock zu Ukraine-Treffen bei den UN in New York erwartet

Baerbock kommt vom G20-Außenministertreffen

Barbock reist vom G20-Außenministertreffen in Rio de Janeiro nach New York. Dort will sie sich auch mit der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna treffen. Colonna leitet eine unabhängige Gruppe von Experten, die die Vorwürfe Israels prüfen, nach denen das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) der Hamas nahesteht. In ihrer Zeit als Außenministerin ist Baerbock mehrmals in Verbindung mit dem Ukraine-Konflikt nach New York gereist. Vor der Vollversammlung wird sie am Freitag zum dritten Mal sprechen, im Weltsicherheitsrat zum sechsten Mal.