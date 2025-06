Krieg: Massiver russischer Angriff auf Ukraine im Gange

Kiew - Russland hat die Ukraine in der Nacht mit einer ungewöhnlich heftigen Welle von Drohnenangriffen und Marschflugkörpern attackiert. Ziele seien die Hauptstadt Kiew sowie andere größere Städte und Regionen im äußersten Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere Nachrichtenportale wie "The Kyiv Independent". In allen Regionen der Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden.