Gaza-Krieg Katar verkündet Waffenruhe und Geisel-Deal im Gazastreifen

In der ersten von insgesamt drei Phasen sollen Vertrieben in dem Küstengebiet in ihre Wohnorte zurückkehren können und wieder mehr der dringend benötigten Hilfsgüter nach Gaza geliefert werden, sagte Al Thani. Auf Details der zweiten und dritten Phase würden die Konfliktparteien sich während der ersten Phase einigen.

Jubel in Gaza - Zurückhaltung bei Geisel-Angehörigen

Im Gazastreifen brachen die Menschen in Jubel aus. Augenzeugen zufolge strömten Zehntausende jubelnde Menschen auf die Straßen, noch ehe es eine offizielle Bestätigung für das Abkommen gab. In palästinensischen und sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigen singende und tanzende Menschen. Zu sehen sind auch Männer, die offenbar vor Freude weinen.

"Wir haben 15 Monate auf diesen Moment gewartet, heute ist ein Feiertag", sagte Nadschua Othman, eine Vertriebene, die in einem Lager in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens untergebracht ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Dies ist ein lang ersehnter Tag", betonte der 40 Jahre alte Abdul Alim Auda, der mit seinen drei Kindern zu Feiern in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets gekommen ist. Auch im Libanon, wo viele palästinensische Flüchtlinge leben, brachen Freudenfeiern aus.

Die Angehörigen israelischer Geiseln in Gaza nahmen die Aussicht auf die Freilassung von 33 der Entführten mit gemischten Gefühlen auf. "Für mich ist es erst vorbei, wenn es vorbei ist", sagte Jimmy Miller, Cousin der Geisel Schiri Bibas, im Zentrum von Tel Aviv. Der Platz war am Abend ungewöhnlich leer, niemand schien in Feierstimmung.

"Ich werde es erst glauben, wenn ich sehe, wie unsere Geiseln aus dem Gazastreifen die Grenze nach Israel überqueren", sagte Miller der Deutschen Presse-Agentur. "Das wird mir die Hoffnung und den Glauben geben, dass dieser Deal an einem bestimmten Punkt beginnen und enden wird." Die israelische Armee bereitete sich eigenen Angaben zufolge auf die Aufnahme von Geiseln vor.

Hamas feiert Einigung als Erfolg - Übergang Rafah soll öffnen

Die islamistische Hamas feierte die Einigung als Errungenschaft für die Palästinenser. "Das Waffenruheabkommen ist das Ergebnis der legendären Widerstandskraft unseres großartigen palästinensischen Volkes und unseres tapferen Widerstands im Gazastreifen seit mehr als 15 Monaten", teilte die Islamistenorganisation mit.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi begrüßte die Einigung und forderte eine beschleunigte Einfuhr humanitärer Hilfe nach Gaza. Der wichtige Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen soll Sicherheitskreisen zufolge bereits am Donnerstagmorgen wieder eröffnet werden. Entsprechende Anweisungen seien eingegangen, bestätigte ein Sicherheitsbeamter am Grenzübergang der Deutschen Presse-Agentur. Rund 600 Lastwagen mit Hilfslieferungen wurden demnach für die Einfuhr vorbereitet.

Die humanitäre Lage war im Gazastreifen schon vor Kriegsbeginn im Oktober 2023 sehr schlecht und hat sich durch die Bombardierungen auf dramatische Weise verschärft. Mehr als 90 Prozent der palästinensischen Bevölkerung leiden nach UN-Angaben starken Hunger. Es fehlt demnach zudem an Wasser, Notunterkünften und Arzneimitteln.