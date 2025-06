Merz hatte sich in einem ZDF-Interview am Rande des G7-Gipfels in Kanada geäußert. Moderatorin Diana Zimmermann benutzte das Wort "Drecksarbeit" in ihrer Frage und Merz griff es auf: "Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht." Merz äußerte zudem "größten Respekt", dass die israelische Armee beziehungsweise Staatsführung "den Mut dazu gehabt hat, das zu machen."

SPD-Politiker nennt Äußerung befremdlich

SPD-Politiker Ahmetović, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, ging auf Distanz: "Das oberste Ziel in dieser hochsensiblen Situation lautet Deeskalation. Die Tonalität des Bundeskanzlers ist an dieser Stelle wenig zielführend." Sein SPD-Fraktionskollege Ralf Stegner sagte dem "Spiegel": "Wenn der Bundeskanzler sagt, Israel mache im Iran die Drecksarbeit für uns, ist das mehr als befremdlich."