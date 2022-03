Krieg gegen die Ukraine Bürgermeister Klitschko: Wir kämpfen auch für deutsche Werte

"Bleiben Sie bitte mit uns, weil wir kämpfen auch für deutsche Werte", sagte er in einem Interview des ARD-"Morgenmagazins", das am Donnerstagnachmittag aufgezeichnet und am Freitag ausgestrahlt wurde. Grund für den Krieg sei, dass die Ukraine ein Teil der europäischen Familie sein wolle.

Klitschko beschrieb, die aktuelle Herausforderung in Kiew sei die Versorgung der Bürger mit Wärme, Elektrizität und Wasser. Die Logistik sei zusammengebrochen. Zugleich gebe es Anschläge und russische Scharfschützen in der Stadt. "Ein Horror", sagte Klitschko. Er habe nie gedacht, dass so etwas in seiner Stadt passieren könne.