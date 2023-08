Krieg gegen die Ukraine Kiew drängt auf Taurus-Marschflugkörper - Scholz bremst

Die Ukraine hat schon Marschflugkörper aus Großbritannien und Frankreich. Das Land verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg.

Stimmen aus der Union

Von den Unionsparteien kommen unterschiedliche Signale, ob Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden sollten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Der Ukraine diese mögliche und notwendige Unterstützung im Gegensatz zu Frankreich und

Großbritannien zu verweigern, wäre völlig unverständlich und verantwortungslos." Die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei moralisch und politisch dringend geboten. Der CDU-Außenexperte Roderich Kieswetter sagte im Deutschlandfunk, er sehe die Risiken eher darin, Taurus nicht zu liefern, weil die Ukraine sonst weiterhin in Unterlegenheit in der Luftabwehr sei.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wandte sich indes gegen Taurus-Lieferungen an die Ukraine. "Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten? Ich bin ganz klar gegen die Lieferung von Marschflugkörpern", schrieb der CDU-Politiker am Sonntag im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter). Das tägliche Grauen und Sterben verlange "nach neuen, intensiven diplomatischen Initiativen des freien Westens".