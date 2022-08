Krieg gegen die Ukraine Scholz kündigt neues Luftverteidigungssystem an

In Europa habe man bei der Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft und dem Weltraum "erheblichen Nachholbedarf", sagte Scholz. Deutschland werde in den kommenden Jahren stark in die Luftverteidigung investieren - und so, dass sich europäische Nachbarn von Beginn an beteiligen könnten. Konkret nannte er die Niederlande, Polen, die baltischen Staaten Estland, Lettland

und Litauen, Tschechien, die Slowakei sowie die Partner in Skandinavien.

Die Forderung nach einem Raketenschutzschild für Deutschland wurde laut, weil Russland mit dem Angriff auf die Ukraine die Bedrohungslage in Europa verändert hat. Das Vorhaben gilt deshalb auch als Antwort auf den Krieg, der inzwischen mehr als ein halbes Jahr dauert.