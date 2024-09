Krieg im Nahen Osten: Lufthansa verlängert Flug-Stopp nach Israel und Iran

Frankfurt/Main - Angesichts der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten verlängert die Lufthansa ihren Flugstopp nach Israel und Iran. Bis einschließlich 14. Oktober würden Flüge nach Tel Aviv und in die iranische Hauptstadt Teheran gestrichen, teilte die Airline in Frankfurt mit. Der israelische und der iranische Luftraum sollen bis dahin umflogen werden. Die Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben zudem wie geplant ausgesetzt bis einschließlich 26. Oktober.