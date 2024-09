Krieg in der Ukraine Donezk-Funktionär: Verhalten der FIFA "eine Schande"

Palkin kritisierte: "Es gab bis heute nicht einmal einen Anruf der FIFA, in dem sie uns Unterstützung zugesichert hat. Keinen einzigen. Ich hätte nicht gefordert, dass sie uns Millionen an Entschädigungen zahlt. Ich kann verstehen, dass das nicht so einfach zu machen wäre. Aber dieses Verhalten der FIFA ist eine Schande."

Donezk kann seine Heimspiele wegen des Kriegs seit Jahren nicht mehr in der Heimat austragen. In der Champions League bestreitet die Mannschaft ihre Heimpartien in dieser Saison in Gelsenkirchen und trifft dort unter anderem auf den FC Bayern München. An diesem Mittwoch tritt das Team am 1. Spieltag beim FC Bologna an.